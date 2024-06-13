Denizli Valisi Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Jandarma Teşkilatının 185.'ci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada;

"Mazisi başarı ve kahramanlıklarla dolu Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gücünü yasalardan alan Jandarma Teşkilatımız, milletimizin güvenliğini ve huzurunun teminini, istikrar ortamının tesisi ve daim kılınması için üzerine aldığı sorumluluğu, mesai mefhumu gözetmeksizin üstün fedakarlık ve başarıyla yerine getirmesiyle aziz milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir görev bilinciyle halkımızla bütünleşen Jandarma Teşkilatımız; disiplini ve özverili görev anlayışıyla daima övgüyü hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla da vatandaşlarımız ile devletimiz arasında önemli bir köprü vazifesi üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor ve görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma teşkilatımızın mensuplarına aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerine kullandı. - DENİZLİ