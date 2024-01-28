 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da deprem anında vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da deprem anında vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve birçok bina hasar görmüştü. Depremin yıl dönümüne yaklaşılırken, Belen ilçesinde bir benzin istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntülerinde deprem anında insanların dışarıya kaçtığı ve birbirlerine tutunarak ayakta durmaya çalıştığı görüldü. Bu görüntüler felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay\'da deprem anında vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
28.01.2024 - 09:12,  Güncelleme: 09:13
Abone Ol

Hatay'da deprem anında vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri felaketin büyüklüğünü yeniden gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremin etkisiyle onlarca bina yıkılırken binlerce binada hasar almıştı. Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Belen ilçesi Kıcı mevkiinde bir benzin istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntülerinde deprem anında iş yeri çalışanlarının dışarıya kaçtığı ve ayakta durmak için birbirlerine tutundukları görüldü. İnsanların bile ayakta durmakta güçlük çektiği görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da deprem anında vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


11:20
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80, salgından çok bu hastalıklardan çekinin İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80, salgından çok bu hastalıklardan çekinin
11:09
Seçim öncesi bomba iddia: En düşük emekli maaşı 17 bin TL seviyesine çıkarılacak Seçim öncesi bomba iddia: En düşük emekli maaşı 17 bin TL seviyesine çıkarılacak
10:53
Nagihan ve Sahra kavga etti! Acun Ilıcalı sinirden deliye döndü Nagihan ve Sahra kavga etti! Acun Ilıcalı sinirden deliye döndü
10:53
Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü
10:44
Eren Erdem, Murat Ongun'a ateş püskürdü: İtini, köpeğini üstümden çek Eren Erdem, Murat Ongun'a ateş püskürdü: İtini, köpeğini üstümden çek
10:11
Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin kendisi hakkındaki sözlerini tiye aldı: Verene değil alana bakacaksın Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin kendisi hakkındaki sözlerini tiye aldı: Verene değil alana bakacaksın
09:48
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor
09:36
İstanbul Boğazı'ndaki teknelerin 24 metrelik avlanma şartını ihlal ettikleri iddiası tartışma yarattı İstanbul Boğazı'ndaki teknelerin 24 metrelik avlanma şartını ihlal ettikleri iddiası tartışma yarattı

Son Dakika
11:20 İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80, salgından çok bu hastalıklardan çekinin
11:09 Seçim öncesi bomba iddia: En düşük emekli maaşı 17 bin TL seviyesine çıkarılacak
10:53 Nagihan ve Sahra kavga etti! Acun Ilıcalı sinirden deliye döndü
10:53 Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü
10:44 Eren Erdem, Murat Ongun'a ateş püskürdü: İtini, köpeğini üstümden çek
09:36 İstanbul Boğazı'ndaki teknelerin 24 metrelik avlanma şartını ihlal ettikleri iddiası tartışma yarattı
10:11 Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin kendisi hakkındaki sözlerini tiye aldı: Verene değil alana bakacaksın
09:48 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor
08:24 Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı
08:15 Oyuncu Sema Öztürk, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 12:02:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da deprem anında vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement