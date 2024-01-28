Hatay\'da deprem anında vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da deprem anında vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri felaketin büyüklüğünü yeniden gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremin etkisiyle onlarca bina yıkılırken binlerce binada hasar almıştı. Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Belen ilçesi Kıcı mevkiinde bir benzin istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntülerinde deprem anında iş yeri çalışanlarının dışarıya kaçtığı ve ayakta durmak için birbirlerine tutundukları görüldü. İnsanların bile ayakta durmakta güçlük çektiği görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. - HATAY