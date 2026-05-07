Deprem Farkındalığı İçin Tiyatro

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yankı Kumpanya tiyatro ekibi tarafından hazırlanan ve deprem gerçeğine dikkat çekmeyi amaçlayan "Sesimi Duyan Var mı?" adlı tiyatro oyunu, Sınırsızlık Meydanı'nda sahnelendi.

Menteşe Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi'nin de yer aldığı proje kapsamında iki seans halinde sahnelenen oyunda, deprem anı ve sonrasında yaşananlar canlandırıldı. Oyunca dört kişilik bir aileden enkaz altında kalan bir kişinin "Sesimi duyan var mı?" çağrısıyla abisi tarafından kurtarıldığı, anne ve babanın ise yaşamını yitirdiği anlatıldı.

Yankı Kumpanya Genel Sanat Yönetmeni Mesut Budak, yaptığı açıklamada, deprem gerçeğine dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Bir fay hattı üzerindeyiz. Bunun için önlemler alınmalı. Bireysel olmaktan çıkmalı, toplumsal olmalı. Bu derdi bütün kurum ve kuruluşlar da üstlenmeli. Denetimlerimizi yapmalı, mimari durumlarımıza bakmalıyız. Kargir evler var, bunlar toprak harçla yapılıyor. Şiddetli bir depremde ne yapacağız? İnsan canı ucuz değil. Yankı Kumpanya olarak en azından bir farkındalık oluşturmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.