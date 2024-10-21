Deprem Gerçeği Üzerine Sultan Sekisi Toplantısı - Son Dakika
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Deprem Gerçeği Üzerine Sultan Sekisi Toplantısı

Deprem Gerçeği Üzerine Sultan Sekisi Toplantısı

28. Sultan Sekisi Toplantısı, 1 Kasım'da Erzurum'da deprem konusunu tartışmak üzere yapılacak.

21.10.2024 16:17
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Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) tarafından geleneksel hale getirilen Sultan Sekisi Toplantılarının 28'incisi "Deprem Gerçeği ve Erzurum "konusuyla yapılacak.

Şehir ve bölge ile ilgili önemli konuların gündeme taşındığı Sultan Sekisi Toplantılarında önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, bu yıl deprem konusuna dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Etkinliği, 28.Sultan Sekisi Toplantısına ev sahipliği yapacak olan Erzurum Teknik Üniversitesiyle birlikte hazırladıklarını ifade eden Güzel, panel şeklinde olan programa Prof. Dr. İlker Kazaz, Prof.Dr.Murat Küçükuğurlu, Doç. Dr. Çağlar Özer, Dr. Öğr Üyesi Dilek Okuyucu ve Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan'ın panelist olarak katılacağını ifade etti.

Son günlerde sıkça gündeme getirilen Deprem olgusuyla ilgili farkındalık oluşturmak ve sağlıklı bilgileri kamuoyuyla paylaşmak amacını güden toplantının 1 Kasım Cuma Günü saat 14.30'da Erzurum Teknik Üniversitesi'nde yapılacağını belirten Güzel konuya ilgi duyan her kesimdeki vatandaşları toplantıya davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem Gerçeği Üzerine Sultan Sekisi Toplantısı - Son Dakika

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