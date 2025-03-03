Deprem Haftası'nda Bilinçlenme Vurgusu - Son Dakika
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Yerel

Deprem Haftası'nda Bilinçlenme Vurgusu

Deprem Haftası\'nda Bilinçlenme Vurgusu

Vali Selçuk Aslan, deprem haftasında bilinçlenmenin önemine dikkat çekti ve toplum için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

03.03.2025 10:31
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Deprem haftası dolayısıyla Vali Selçuk Aslan bir mesaj yayımladı. Aslan, 1999 ve 2023 yılında yaşanan asrın felaketi sayılan depremleri hatırlatarak; "Bilinçli hareket etmenin hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı" dedi.

1-7 Mart deprem haftasında bütün yurtta deprem ve depremin yol açtığı kayıpların en aza indirilmesi için bir çok etkinlikler düzenleniyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'da bir mesaj yayınladı. Deprem gerçeğine dikkat çeken Selçuk Aslan, "Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almakta olup geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bizlere deprem gerçeğini unutmamamız gerektiğini göstermektedir. Özellikle bölgemizde 1999 yılında yaşadığımız büyük depremler ile 2023 yılında yaşadığımız ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler, hazırlıklı olmanın ve bilinçli hareket etmenin hayati önem taşıdığını bizlere bir kez daha hatırlatmıştır" dedi.

"Düzcelilerin bilinçlenmesi için çalışmalarımıza hız verdik"

Vali Selçuk Aslan mesajında ayrıca Düzce'de yapılan çalışmalara da değinerek, şu ifadeleri kullandı, "1-7 Mart Deprem Haftası, toplum olarak deprem bilincimizi artırmak, alınması gereken önlemleri hatırlamak ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak adına önemli bir farkındalık haftasıdır. Bu kapsamda, Düzce Valiliği olarak vatandaşlarımızın bilinçlenmesi, afetlere karşı hazırlıklı olması ve gerekli önlemleri alması için tüm kurumlarımızı seferber ettiğimiz gibi, bir taraftan bu alanda sivil örgütlenmeyi teşvik edip diğer yandan da afetler üzerine çalışan tüm STK'larımız ve Topluluklarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

"Deprem değil tedbirsizlik ölürür"

Aslan mesajının sonunda ise "Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür" diyerek; "Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmek, hayat kurtarıcı olabilir. Bu bilinçle, okullarımızda ve kamu kurumlarımızda deprem tatbikatları düzenlenmekte, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için eğitim ve seminerler gerçekleştirilmektedir. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür anlayışıyla, bireysel ve toplumsal olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek hepimizin görevidir. Bu vesileyle, 1-7 Mart Deprem Haftası'nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasını temenni eder, tüm vatandaşlarımıza güvenli ve bilinçli bir yaşam dilerim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem Haftası'nda Bilinçlenme Vurgusu - Son Dakika

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