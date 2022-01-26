Deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de ilk anahtar teslimlerinin 17 Ocak'ta yapıldığı deprem konutları, etaplar halinde depremzede hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen konutlar, 17 Ocak itibariyle hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yıkılması ile birlikte 32 kişinin hayatını kaybettiği 4. proje alanı (Emrah Apartmanı) için noter kura çekimleri yapılan depremzedelerin konut/iş yeri teslimi, 17 Ocak 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. İlk teslimlerin ardından etap etap diğer konutlar da teslim edilmeye devam ediyor. Sırasıyla 5. proje alanı (Yılmaz Erbek Apartmanı), 3. proje alanı K-2 (Ali Çolakoğlu Sitesi), 7. proje alanı (Doğanlar Apartmanı), 6. proje alanı (Egemen Apartmanı), 1. proje alanı (Barış Sitesi A Blok) ve 1. proje alanı (Barış Sitesi D Blok) için teslimler yapıldı. Bugün ise 1. proje alanı (Barış Sitesi C Blok) için teslimler yapılacak. - İZMİR