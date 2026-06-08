Malatya\'da Deprem Sonrası Yapılan İş Yerlerinde Baca Sorunu Yaşandığı İddiası

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından çarşı merkezinde inşa edilen iş yerlerinin teslim edilmeye başlanmasıyla yaşadıkları sorunlara işaret ederek, "Bacası olmadan kebapçı nasıl çalışacak, dönerci nasıl çalışacak, tavacı nasıl çalışacak" diye sordu.

Yeni iş yerlerinin teslim edilmeye başlanmasının ardından yaşanan sorunları değerlendiren Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Keskin, lokanta işletmeleri için gerekli altyapının oluşturulmadığını söyledi. Keskin, şöyle konuştu:

"Çarşıda yapılan iş yerleriyle alakalı sıkıntılarımız çok fazla. Bunu defalarca dile getirdiğimiz halde iş yerlerinde lokantalar için baca yerleri yapılmamış. Zaten hepsi küçücük yerler. Bununla ilgili hiçbir çalışma yoktur. Vali Bey'den de bu anlamda randevu istedik. Vali Bey de sağ olsun üçüncü aydan beri randevu verecek, hala bekliyoruz. Şimdi iş yerleri teslim ediliyor. Esnaf gidiyor, ruhsat bölümüne gidiyorlar, Battalgazi Belediyesi'nden imza alıyorlar. Ruhsata uygun bir şekilde iş yeri teslim edilmediğinden dolayı çok büyük bir mağduriyet yaşanıyor bu anlamda."

"LOKANTA YAPILABİLECEK HİÇBİR YER YOK"

Şu anda iş yerleri teslim ediliyor ama nerede lokanta yapacaklar, çok merak ediyorum ben. Mesela bu anlamda lokanta yapılabilecek hiçbir yer yok. Ben de Akpınar Çarşısı'nın mağdur esnaflarından birisiyim. Benim de iş yerim vardı orada. 37-40 metrelik, bir iş yerim vardı. İki tane tapumuz vardı. Bize 15 metrelik bir dükkan verdiler. Küçücük bir dükkan. Ne bacası var ne bir şeyi var. Yani kendi mesleğimizi icra etmemiz mümkün değil bu anlamda."İş yerlerinin dağıtımında da mağduriyetler yaşandığını öne süren Keskin, şu ifadeleri kullandı:"Bunları dile getirdik. Zaten ben kendi adıma konuşuyorum, Akpınar'daki yerim adına konuşuyorum. Uğur denen bir arkadaşı koymuşlar oraya. Allah muhafaza, yatacak yeri yoktur adamın. Bak, ben bunu samimi söylüyorum. Benim iki tane iş yerim vardı. Birini vermişler, birini vermemişler. Benim gibi çok mağdur var. Adamın 100 dükkanı var, 20-30 metre vermişler. Yani bunu neye göre yaptılar, nasıl yaptılar? Bir de buraları yapmadan önce hepsinin ellerinde resimleri var, şekilleri var, iş yerlerinin kayıtları var. Herkesin yerini gayet iyi biliyorlar. Bu projeyi yaparken nasıl bir proje yaptılar, kime danıştılar? Şimdi iş yerlerini teslim ediyorlar. Lokantalara ruhsatı nasıl verecekler? Tabii lokantacı esnafı orada gidip nasıl iş yapabilecek? Bacası olmadan mesela bir kebapçı nasıl çalışacak? Bir dönerci nasıl çalışacak? Bir tavacı nasıl çalışacak? Fırın yemeği yapanlar nasıl çalışacak?"