Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA
(MALATYA) - Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından çarşı merkezinde inşa edilen iş yerlerinin teslim edilmeye başlanmasıyla yaşadıkları sorunlara işaret ederek, "Bacası olmadan kebapçı nasıl çalışacak, dönerci nasıl çalışacak, tavacı nasıl çalışacak" diye sordu.
Yeni iş yerlerinin teslim edilmeye başlanmasının ardından yaşanan sorunları değerlendiren Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Keskin, lokanta işletmeleri için gerekli altyapının oluşturulmadığını söyledi. Keskin, şöyle konuştu:
"Çarşıda yapılan iş yerleriyle alakalı sıkıntılarımız çok fazla. Bunu defalarca dile getirdiğimiz halde iş yerlerinde lokantalar için baca yerleri yapılmamış. Zaten hepsi küçücük yerler. Bununla ilgili hiçbir çalışma yoktur. Vali Bey'den de bu anlamda randevu istedik. Vali Bey de sağ olsun üçüncü aydan beri randevu verecek, hala bekliyoruz. Şimdi iş yerleri teslim ediliyor. Esnaf gidiyor, ruhsat bölümüne gidiyorlar, Battalgazi Belediyesi'nden imza alıyorlar. Ruhsata uygun bir şekilde iş yeri teslim edilmediğinden dolayı çok büyük bir mağduriyet yaşanıyor bu anlamda."
Son Dakika › Yerel › Malatya'da Deprem Sonrası Yapılan İş Yerlerinde Baca Sorunu Yaşandığı İddiası - Son Dakika
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