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Depremde çalışmalarını anlatan dernek başkanı depreme yakalandı - Son Dakika
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Depremde çalışmalarını anlatan dernek başkanı depreme yakalandı

Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde depremde yaptıkları çalışmaları anlatan dernek başkanı, Malatya'da 5.2'lik depreme yakalandı.

Depremde çalışmalarını anlatan dernek başkanı depreme yakalandı
25.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:50
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Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde depremde yaptıkları çalışmaları anlatan dernek başkanı, Malatya'da 5.2'lik depreme yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin yol dönümünün yaklaştığı bugünlerde o süreçte depremzedeler için yaptıkları çalışmaları İHA'ya anlatan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve çalışanlar da 5,2'lik depreme röportaj esnasında yakalandılar. Yaşanan panik kameralara yansırken, sonrasında başkan ve çalışanlar bina dışına çıktı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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