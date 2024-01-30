Depremde hayatını kaybedenler için hatim kampanyası

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Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından depremde hayatını kaybedenler için başlatılan hatim kampanyasının devam ettiğini söyledi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanılan ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremden dolayı hayatını kaybedenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hatim kampanyasının başlatıldığını söyleyen Müftü Haliloğlu, kampanyanın 6 Şubat'a kadar devam edeceğini vurguladı.

Müftü Haliloğlu, " Yıkımların en çok yaşandığı illerden biri olan Adıyaman da il müftülüğü depremin yaralarını sarmak için tüm görevlileri ile il günden bugüne kadar saha çalışmalarına yaraları sarmaya devam ediyor. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Hatim okuma kampanyası düzenledi. Müftülüğümüzün tüm personeli ve din görevlilerimizce hatim okuma kampanyasına başladık. Şu ana kadar 2 binden fazla hatim okundu 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. Yapılacak mevlit programıyla tüm deprem şehitlerimize duasının yapılarak hediye edilecek. Adıyaman yeni mezarlığında din görevlilerimiz sabah namazı ile başlayıp gün boyu mezarlıkta vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN