Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Zirve Düzenlendi

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi'nin depremin psikolojik etkilerini anlamak ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen oturumda Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu yer aldı.

Depremin insanların ruh sağlığına olan etkilerini ele alan Prof. Dr. Şalcıoğlu katılımcılara önemli bilgiler sundu. Prof. Dr. Şalcıoğlu depremin sadece maddi kayıplara neden olmadığını, aynı zamanda manevi açıdan da derin izler bıraktığını vurgulayarak, toplumların bu gerçeği göz önünde bulundurarak deprem risklerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Depremin oluşturduğu travmaları ele alan Prof. Dr. Şalcıoğlu, "Deprem travmasını bu bölgede bulunan insanlar, hepiniz yaşadınız. Örneğin deprem sırasındaki olumsuz hava şartları; havanın çok sıcak ya da soğuk olması insanların sıcak ve soğukla ilgili problem yaşamasına sebep oldu. Hem 17 Ağustos hem de 6 Şubat Depremlerinde bunu gördük. Örneğin 6 Şubat Depremleri sırasında yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı bazı hastalarım ayaklarından çorap çıkaramıyordu. Depremden aylar geçmesine rağmen soğuk ve üşüme kaygısı yaşayan insanlar çoraplarıyla yatıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Depremin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Şalcıoğlu, bu alanda yapılacak çalışmaların önemli olduğunu belirtti. - GAZİANTEP