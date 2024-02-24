Depremin vurduğu Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Yerel

Depremin vurduğu Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Osmaniye'de düzenlenen programda, 6 Şubat depreminde minaresi yıkılan Alibeyli Camii'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi. Osmaniyeliler, depremde hayatını kaybedenler ve tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti. Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve tatlı dağıtıldı.

24.02.2024 21:44  Güncelleme: 21:46
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Depremin vurduğu Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

OSMANİYE - 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Osmaniye'de düzenlenen program 6 Şubat depreminde minaresi yıkılan Alibeyli Camii'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde camiyi doldurmaya başlayan Osmaniyeliler depremde hayatını kaybedenler ve tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti.

Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve tatlı dağıtıldı.

Depremin vurduğu Osmaniye\'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremin vurduğu Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

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