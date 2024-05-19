Kahramanmaraş'ta depremzede kadının tabloları geçim kaynağı oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremzede kadının tabloları geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş\'ta depremzede kadının tabloları geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş'ta depremzede olan bir kadın, konteyner kentte yaptığı tabloları satarak geçimini sağlıyor. Tablolar aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Kadın, tablolar yaparak stres attığını ve depremi biraz olsa da unuttuğunu belirtiyor. Yaptığı tablolar arasında Esmaül Hüsna, Vav ve kaplumbağa terbiyecisi gibi farklı motifler bulunuyor.

19.05.2024 11:08
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Kahramanmaraş'ta depremzede bir kadının konteyner kentte yaptığı tablolar geçim kaynağı oldu.

Türkoğlu ilçesi Lojistik Konteyner Merkezinde yaşayan 3 çocuk annesi 59 yaşındaki Fatma Kırtürk'ün yaptığı tablolar hem geçim kaynağı oldu hem de moral ve motivasyon oldu.

Kırtürk,"Depremde evimiz yıkıldı. 3 ay çadırda kaldık. Daha sonra konteynere geldik. Burada kendimize bir uğraş olaraktan, tablolar yapıyorum. ve bu bana çok iyi geldi. Daha önce sıkılıyorduk. Hep depremi düşünüyorduk. Bunlarla uğraştığımız için depremi birazcık da olsa unutuyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Tablolar yaparak stres attığını anlatan Kırtürk, " Esmaül Hüsna, Vav, kaplumbağa terbiyecisi ve daha farklı tablolar var. Kaplumbağa terbiyecisini bir hafta içinde yaptım. Diğerlerini size 3 ve 4 gün arasında değişiyor. Büyüklüğüne göre gün sayısı değişiyor. Fiyat olarak ise yaptığım tablolar arasındaki kaplumbağa terbiyesicine 5 bin TL fiyat biçtim. Diğerlerini ise 2 bin 500 - 3 bin TL arasında değişiyor. Evde oturan kadınlar kendilerine bir uğraş bulabilirler. Uğraşlar sayesinde biraz da olsa stresimizi atıyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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