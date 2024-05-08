Depremzede öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarla yarıştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremzede öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarla yarıştılar

Geniş Video İzle

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kod80 Robot Yarışması'nda, depremzede öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarla yarıştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, gelecek yıllarda farklı yarışmalarda ve projelerde tecrübelerini kullanacaklarını ifade etti.

08.05.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremzede öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarla yarıştılar

OSMANİYE - Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kod 80" projesi çerçevesinde öğrencilerin tasarladığı robotların yer aldığı yarışma düzenlendi.

Osmaniye'de ilk defa Samet Aybaba Spor Lisesi spor salonunda 7 farklı kategoride 135 takımın katıldığı Kod80 Robot Yarışması'nda öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tasarım Beceri Merkezi atölyelerinden 3D yazıcı ve robotik kodlama alanında aldıkları desteklerle yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kendi tasarladıkları robotlar dereceye girebilmek için yarıştı.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek amacıyla, Osmaniye'de ilk defa böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Nail Dayanç, " Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek amacıyla, aslında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle bir projeyi gerçekleştirdik. İlkokuldan liseye kadar öğrencilerimizin aslında buna hazır olduklarını gördük. Çok değişik, çok farklı tasarımlar ve robotlar ortaya çıktı. Öğrencilerimizin yaptığı robotlar burada birçok başarılar elde ediyor. Öğrencilerin o gözlerindeki ışıltılar gerçekten çok farklı. Başarma duygusu dereceye girenlerden ziyade bizim gördüğümüz şu, burada çok ciddi bir tecrübe kazanıyorlar. Bu tecrübelerini gelecek yıllarda gerek robot yarışmalarında, gerekse TÜBİTAK'ın çok çeşitli projeleri var oralarda ve yarışmalarda, Teknofest yarışmasında değerlendirecekler. Osmaniye'de bir başlangıç ama bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. 'diye konuştu.

Yarışmada üçüncülüğü elde eden Melike Yeşil ve Esra Işıl Karakaş, 'Bu sene yarışmada üçüncü olduk ama hedefimiz bir dahaki yarışmalarda birinci veya ikinci olmak" dedi.

Pofuduk takımıyla yarışmanın en küçük üyesi olan 8 yaşındaki Ece Naz Kaya, "Kodların çoğunu İngilizce bilmediğim için annemden yardım aldım, ama birleştirmenin çoğunu ben yaptım. Eğer bir daha bu yarışma olursa bir daha katılacağım çok güzel yarışma" dedi.

Robotlarında birkaç eksiğin olduğunu buna rağmen dereceye girdiklerini söyleyen Yusuf Berke Hozulu, Bundan sonraki hedefim bir tarla projem var onunla Teknofest'e yarışmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmaniye, Eğitim, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarla yarıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzede öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarla yarıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement