Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü - Son Dakika
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Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü

24.05.2022 16:45

Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründüHAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde iki gündür etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kahverengine bürünürken, araçların ise rengi değişti.

Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü

HAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde iki gündür etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kahverengine bürünürken, araçların ise rengi değişti.

Derecik'te özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. İlçe toz bulutu nedeniyle kahverengine bürünürken, araçların ise adeta rengi değişti. Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Musa Yılmaz, "Derecik'te iki gündür toz taşınımı var. Toz taşınımı bölge halkını olumsuz yönde etkiliyor. Astım ve kronik hastalar için tehlike saçıyor. Termometre şu an 22-23 dereceyi gösteriyor. Hava sıcaklığı ve toz taşınımı olunca bizlerde sıkıntılı duruma düştük. İnşallah tez zamanda biter" dedi.

Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü
Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü
Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü
Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Hakkari, Derecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü - Son Dakika


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