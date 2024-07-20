Derince Belediye Başkanı'nın Çenesuyu iddiası belgelerle yalanlandı - Son Dakika
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Derince Belediye Başkanı'nın Çenesuyu iddiası belgelerle yalanlandı

Derince Belediye Başkanı\'nın Çenesuyu iddiası belgelerle yalanlandı

Derince Belediyesi Başkanı Sertif Gökçe'nin Çeneysuyu'nun geçmiş dönemlerde kar etmediğini iddiasını AK Partili meclis üyesi mali müşavir Arif İpek belgelerle yalanladı.

20.07.2024 13:53  Güncelleme: 13:54
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Derince Belediyesi Başkanı Sertif Gökçe'nin Çeneysuyu'nun geçmiş dönemlerde kar etmediğini iddiasını AK Partili meclis üyesi mali müşavir Arif İpek belgelerle yalanladı.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, geçtiğimiz günlerde Çenesuyu'nun önceki dönemlerde iyi yönetilmediği, kar elde etmediğini ve ilk kez kendi dönemlerinde kara geçtiğini dile getirmişti. Sertif Gökçe'nin yaptığı açıklamayı Derince Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Mali Müşavir Arif İpek sosyal medya hesabından belgelerle yalanladı.

"Çenesuyu geçmiş yıllarda da sürekli olarak kar eden bir firma olmuştur"

İpek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "En Kocaeli Gazetesi'nde yayınlanan röportajda, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin Çenesuyu kuruluşu ile ilgili beyanatını hayretle okudum. Çenesuyu'nun bugüne kadar hiçbir şekilde kar etmediği ve ilk kez mevcut dönemde kara geçtiği ifade edilmiştir. Bu beyanat gerçeği yansıtmamaktadır. Çenesuyu geçmiş yıllarda da sürekli olarak kar eden bir firma olmuştur. İşte bu iddiayı destekleyen yıllar itibariyle firmanın karlılığı belgeyi de sunuyorum" dedi.

"Başkan ya geçmiş finansal tablolardan habersizdir ya da çalışma arkadaşları tarafından yanlış bilgilendirilmiştir"

Açıklamalarını sürdüren İpek, "Sayın Başkan ya geçmiş finansal tablolardan habersizdir ya da çalışma arkadaşları tarafından yanlış bilgilendirilmiştir. Kendisine, konuya daha hakim olması için Çenesuyu hakkında biraz daha mesai harcamasını öneririm. Özetle, Çenesuyu'nun geçmişte kar etmediği iddiası, somut verilere ve gerçeklere dayanmamaktadır. Firma, yıllardır istikrarlı bir şekilde kar eden ve büyüme kaydeden bir yapıya sahiptir. Sayın Başkan'ın gazetede yer alan bu yanlış bilginin düzeltilmesi ve doğru bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gökçe, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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