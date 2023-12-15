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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hizmet projelerini paylaştı - Son Dakika
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hizmet projelerini paylaştı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı ve Mersincik Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek dört buçuk yıllık süreçte hizmete sunduğu projeleri paylaştı. Ayrıca, önümüzdeki süreçte yapmayı planladıkları projeleri de açıkladı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hizmet projelerini paylaştı
15.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:26
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Vatandaşlarla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, dört buçuk yıllık süreçte hizmete sunduğu projelerini paylaştı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun tüm dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Sık sık esnaf, STK ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Başkan Aygün bu kez Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda Çınarlı ve Mersincik Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda ilçe sakinleri ile dört buçuk yıllık süreçte hizmete sundukları eser ve çalışmaları paylaşan Başkan Aygün, önümüzdeki süreçte yapmayı planladıkları projeleri de açıkladı. Çınarlı ve Mersincik Mahallesi sakinleri Yelken Kafe'de gerçekleşen görüşmenin ardından Derince Belediyesi yetkilileri ile birlikte İshakçılar merkezli köylere giderek burada bölgeye inşa edilen projeleri yerinde inceledi. İlk olarak Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'ni ziyaret eden konuklar, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Derince Belediyesi'nin konuğu olan Çınarlı ve Mersincik sakinleri sonrasında bölgeyi cazibe merkezi haline getiren Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri'ni ziyaret etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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