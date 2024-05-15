Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi\'nden müzikal büyük beğeni topladı

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Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerin hazırladığı "EYDEM Masalı" isimli müzikal büyük beğeni topladı.

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında müzikal etkinliği düzenledi. Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde gerçekleşen çalışmaların yer aldığı tanıtım filmi ile başlayan program müzikal ile devam etti. Tamamı EYDEM kursiyerlerinden oluşan öğrencilerin hazırladığı ve aynı zamanda yıl sonu gösterisi olma özelliği taşıyan "EYDEM Masalı" isimli müzikalde masal kahramanlarının yaşamından kesitler aktarıldı. Engelsiz Yaşama Destek Merkezi drama öğretmeni Mine Atalay'ın hikayesini yazdığı müzikalde 14 öğrenci yer aldı. EYDEM masalı müzikalinde masallar gerçeklerle sahnelenirken, etkinlikte sahne alan özel öğrenciler Ezginur Kahraman, Ceren Yiğit, Samed Esastürk, Feyza Demiralp, Kadir Engin Bayraktar, Ferhat Karakaya, Seren Yüksek, Erhan Arslanbaba, Emine Deniz, Hatice Naz Uçar, Sevtap Uçar, İrem Çelikörs, Anıl Koçak ve Cemre Daşdemirci izleyenlerin beğenisini topladı.

"İmkansızı başardıklarını gördük"

Programın sonunda öğrencileri tek tek tebrik eden Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Çocuklarımıza imkan verilirse, imkansızı başardıklarını hep birlikte gördük. Bu vesileyle Engelsiz Yaşam Destek Merkezi çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'mizin kıt kaynaklarıyla, sınırlı imkanlarıyla böyle güzel etkinlikler yaptığına hepimiz şahit oluyoruz. Benim hayata bakış açım ve bizim en önemli görevimiz dezavantajlı gruplara sahip çıkmak. Çocuklarımıza, kadınlarımıza ve özellikle özel çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Özel çocuklarımızı sadece eve kapatıp, evde hayatı tüketmek yerine sosyal yaşama, ekonomik yaşama ve kültürel yaşama katmamız gerektiğinin hepimizin artık farkında olması gerekir" dedi. - KOCAELİ