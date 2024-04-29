Derince'de kaldırım beton park mantarları uygulaması esnafa sorulacak - Son Dakika
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Yerel

Derince'de kaldırım beton park mantarları uygulaması esnafa sorulacak

Derince\'de kaldırım beton park mantarları uygulaması esnafa sorulacak

Derince Denizciler Caddesi ve ara sokaklarındaki araç parklarını önlemek amacıyla konulan kaldırım beton park mantarları uygulamasında son kararı bölge esnafı verecek. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, esnafa anket yapılacağını ve uygulamadan memnuniyetlerini öğrenmek istediklerini belirtti.

29.04.2024 14:50  Güncelleme: 14:55
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Derince Denizciler Caddesi ve ara sokaklarındaki araç parklarını önlemek amacıyla konulan ve esnaftan tepki gören kaldırım beton park mantarları uygulamasında son kararı yine bölge esnafı verecek.

Denizciler Caddesi ve ara sokaklarda araçların kaldırıma çıkmasını önlemek amacıyla konulan kaldırım beton park mantarları (bordür) uygulamasına yönelik gelen tepkiler sonrası Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe anket yapılacağını ifade etti. Kararı bölge esnafının vermesini isteyen Başkan Gökçe, uygulamada herkesin görüş ve önerisinin alınacağını ifade etti. Yapılacak olan ankette, esnafa kaldırım beton park mantarları uygulamasından memnun olup olmadıkları sorulacak. 3 şıklı ankette yine esnafa, "Bu konuda farklı bir çözüm öneriniz var mı?" ve "Sizce caddenizin en önemli sorunu nedir?" soruları sorulacak. Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, alınacak kararda bölge esnafının görüş ve önerilerinin belirleyici olacağını ifade etti.

Başkan Gökçe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kıymetli Derince esnafımız, seçim çalışmalarımızda ve göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sıkça karşılaştığımız bir konu hakkında sizlerin görüşünü almak istedim. Denizciler Cadde'mizde ve ara sokaklarında araç parklarını önlemek amacıyla konulan beton dubalarla ilgili sizlerden çok sayıda şikayet geldi. Bizler de bu yorumları dinledik, not aldık. Hatırlarsınız seçim sürecinde her zaman ortak akıl vurgusu yapmıştım. Bu anlayış doğrultusunda Denizciler Cadde'mizde hayata geçireceğimiz uygulamamızda da kararı yine birlikte vereceğiz. Denizciler Cadde'mizde ve ara sokaklardaki esnafımızın katılımıyla yapacağımız anket bizim için belirleyici olacak. Bu konuda en sağlıklı kararı yine sizlerin vereceğine inanıyorum. Sizlerin görüşü doğrultusunda şekillendireceğimiz caddemiz için hepinizi anketimize katılmaya davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gökçe, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derince'de kaldırım beton park mantarları uygulaması esnafa sorulacak - Son Dakika

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