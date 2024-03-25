Derince\'de Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinin Açılışı Yapılıyor

Yerel

Derince'de lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinde üretilecek.

Derince Belediyesinin kedi ve köpek mamalarını üreteceği tesis hizmete giriyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yanında faaliyet gösterecek Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinin açılışı, 27 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacak. Hizmete girecek olan tesisle birlikte ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesinin kendi tesisinde üretilecek. - KOCAELİ