Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü - Son Dakika
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Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü

21.04.2022 12:07
Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki tarımsal kalkınma çalışmalarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki tarımsal kalkınma çalışmalarını anlattı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Bakan Kirişci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Başkan Aygün'ün yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz da yer aldı. Görüşme esnasında tarımsal kalkınmaya yönelik Derince'de gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgiler veren Aygün, Bakan Kirişci'ye ayrıca hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü aspir yağı da hediye etti. Bakan Kirisci, kent ekonomisine hem gelir hem de istihdam sağlayacak tarımsal kalkınma projesinin hayata geçmesinden dolayı Başkan Aygün'ü tebrik etti. - KOCAELİ

Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü
Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Zeki Aygün, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü - Son Dakika


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