Derince'ye genç ve dinamik bir vizyon katacak çalışmalar yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Derince'ye genç ve dinamik bir vizyon katacak çalışmalar yapılacak

Derince\'ye genç ve dinamik bir vizyon katacak çalışmalar yapılacak

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Derince'yi eğitim, kültür, sanat, spor ve müzik kenti yapacaklarını söyledi.

29.05.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
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Yapacakları çalışmalarla Derince'ye genç ve dinamik bir vizyon katacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Derince eğitim, kültür, sanat, spor ve müzik kenti olacak" dedi.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, meclis salonunda öğretmenleri ve öğrencileri konuk etti. Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Başkan Gökçe, yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Gökçe, "Kentlerin bir kimliği, bir vizyonu olmalı. Bizler de yapacağımız çalışmalarla Derince'mize genç ve dinamik bir vizyon katacağız. Yapacağımız çalışmalarla ilçemiz, Kocaeli'nin diğer diğer ilçeleri arasında fark oluşturacak. Çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapacağız. Çünkü biz ülkenin kurtuluşunun çocuklarda ve gençlerde olduğunu görüyoruz. Ne kadar iyi bir eğitim ile çocuklarımızı yetiştirirsek ülkemizin geleceği de o kadar parlak olur. Bizler de Atatürk'ün yolunda giderek çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapacağız. Derince eğitim, kültür, sanat, spor ve müzik kenti olacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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