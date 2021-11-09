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Dernek isimleri kullanılarak yapılan çalışmalara karşı vatandaşlar uyarıldı - Son Dakika

Dernek isimleri kullanılarak yapılan çalışmalara karşı vatandaşlar uyarıldı

09.11.2021 09:52
Dernek isimleri kullanılarak yapılan çalışmalara karşı vatandaşlar uyarıldı

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, ilçe genelinde derneklerinin adını kullanarak suiistimal yapıldığını belirterek, vatandaşların ve esnafların bu tür durumlara karşı dikkatli olmalarını ve taviz vermemeleri konusunda uyardı.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, ilçe genelinde derneklerinin adını kullanarak suiistimal yapıldığını belirterek, vatandaşların ve esnafların bu tür durumlara karşı dikkatli olmalarını ve taviz vermemeleri konusunda uyardı.

Ülkemizin değişik il ve ilçelerinden gelerek ve engellilerin adını kullanarak yardım adı altında çeşitli çalışmalar yapanlara karşı Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş'tan dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Altıntaş yıllardır Didim'de faaliyet gösteren kendi derneklerinin bu tür çalışmalar içine girmediğini, yaptığı tüm çalışmaları basın yoluyla ve sosyal medya yoluyla halka duyurduğunu dile getirdi.

Çeşitli dönem ve zamanlarda değişik yerlerden gelerek çeşitli adlarla engellilerin yada derneklerin adını kullanarak suiistimal amaçlı çalışmalar yapıldığını ifade eden Altıntaş "İlçemizde engelliler ve ailelerine yönelik çalışma yapan tek dernek var; o da bizim kurduğumuz ve halen faaliyette olan derneğimizdir. Bizim çalışmalarımızı da tüm Didim halkı biliyor ama ne yazık ki gerek derneğimizin adı, gerek se benim şahsı adımı kullanarak bazı suiistimal edilen durumlar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Didimli vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan bu tür durumlara karşı uyanık davranmalarını ve bu tür kişilere de karşı taviz vermemelerini istiyoruz" dedi. - AYDIN

Dernek isimleri kullanılarak yapılan çalışmalara karşı vatandaşlar uyarıldı

Hisarcık, Altıntaş, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dernek isimleri kullanılarak yapılan çalışmalara karşı vatandaşlar uyarıldı - Son Dakika


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