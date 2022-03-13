DESO'nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

DESO'nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu

13.03.2022 18:28
DESO'nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu

Devrek Esnaf Odasının yeni başkanı Adnan Keklioğlu olduZonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerçekleştirilen (DESO) 23. Genel Kurul Kongresinde aldığı güvenoyunun ardından yeni başkan Adnan Keklikoğlu oldu.

Devrek Esnaf Odasının yeni başkanı Adnan Keklioğlu oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerçekleştirilen (DESO) 23. Genel Kurul Kongresinde aldığı güvenoyunun ardından yeni başkan Adnan Keklikoğlu oldu.

Devrek Çınar Otel'de gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun'un üstlendiği programa Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlanırken, genel kurul gündem maddeleri okundu ve gündem oy birliği ile kabul edildi.

Üç liste halinde gidilen seçimde Adnan Keklikoğlu 565, Çetin Saraçoğlu 341 ve Murat Göktepe 153 oy alırken, odanın yeni başkanı 565 oy ile Adnan Keklikoğlu oldu.

Gerçekleştirilen kongrede asil üyeliklere; İsmail Karagöz, İzzet Kapucubaş, Musa Deliacı, Nazif Cinoğlu, Muharrem Akçabelen, Adnan Semerci, Satılmış Kurubaş ve Muhittin Karaöz seçildiler.

Deso başkanı olarak seçilen Keklikoğlu," Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu seçimlerde Devrek kazanmıştır. Bundan sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Devrek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz tekrar emeği geçen ve seçimlere aday olarak giren arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

DESO'nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu
DESO'nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu

YORUMLAR
500
Karaca: 'Herkese eşit mesafede ayrım yapmadan hizmet edeceğiz' Karaca: 'Herkese eşit mesafede ayrım yapmadan hizmet edeceğiz' Ayvalık'ta Melih Çakırca güven tazeledi Ayvalık'ta Melih Çakırca güven tazeledi

Esnaf ve Sanatkarlar, Muharrem Coşkun, Zonguldak, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DESO'nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:17 İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
18:13 En son 2015 yılında yağmıştı! Kıbrıslı vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı
18:06 Bu geceye de dikkat! Kar yağışı ne zaman bitecek? Ekrem İmamoğlu açıkladı
18:03 Zelenski son gelişmeleri paylaştı! Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konu başlıkları
17:28 Taraftarlar Neymar ve Messi'ye öfkeli! Maç boyunca protesto sesleri yükseldi
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
17:04 Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 18:36:21. #1.12#
SON DAKİKA: DESO'nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement