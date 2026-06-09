DESOB'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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DESOB'a hayırlı olsun ziyareti

DESOB\'a hayırlı olsun ziyareti
09.06.2026 09:28
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DTSO Başkanı Bıyık ve ekibi, DESOB'un yeni Başkanı Bülent Keser'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yönetim ve meclis üyeleri, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) başkanlığına seçilen Bülent Keser ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

DESOB binasında gerçekleşen programda konuşan Erdoğan Bıyık, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da DESOB'la birlikte olacağız. Birlikte Düzce'nin ekonomisine hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçimler tamamlandı artık birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Düzce'ye hizmet edilmesi gerekiyor. Bülent Keser ve yönetimini tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Tanju Acar ise, "Düzce'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan DESOB'un yeni yönetimini ve Başkanı Bülent Keser'i tebrik ediyoruz. Oda olarak her konuda kendilerine destek vermeye gayret edeceğiz. Hep birlikte ilimizin iş insanlarına azami düzeyde hizmet üreteceğiz" şeklinde konuştu.

DESOB Başkanı Bülent Keser de Düzce'nin iki büyük sivil toplum kuruluşunun, Düzce'nin menfaatleri doğrultusunda ortak akılla hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, bugüne kadar olan başarılı iş birliklerinin bugünden sonra artırılarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Program sohbet havasında devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DESOB'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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