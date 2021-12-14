Üye Girişi
DEÜ'lü akademisyenin ödüllü çalışması yapıların deprem güvenliğini artıracak - Son Dakika

DEÜ'lü akademisyenin ödüllü çalışması yapıların deprem güvenliğini artıracak

14.12.2021 12:34
DEÜ'lü akademisyenin ödüllü çalışması yapıların deprem güvenliğini artıracak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalından Doç. Dr. Sadık Can Girgin'in çalışması, California Üniversitesi Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi (PEER) tarafından düzenlenen Blind Prediction yarışmasında birinci oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalından Doç. Dr. Sadık Can Girgin'in çalışması, California Üniversitesi Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi (PEER) tarafından düzenlenen Blind Prediction yarışmasında birinci oldu. Betonarme kolonların çevrimsel yükler altındaki davranış modlarının tahmin edilmesinin amaçlandığı yarışmada birinciliği elde eden Doç. Dr. Girgin'in çalışması, olabilecek depremlerde betonarme yapıların daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Sadık Can Girgin, California Üniversitesi Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin (PEER) her yıl düzenlediği Blind Prediction yarışmasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Betonarme yapı elamanlarının ve sistemlerinin deprem davranışlarının tahmin edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışmada North Carolina Üniversitesi (ABD) ve York Üniversitesi'nden (Kanada) katılan takımlarla birincilik ödülünü paylaşan Doç. Dr. Sadık Can Girgin'in çalışması, olabilecek depremlerde betonarme yapıların deprem güvenliğinin belirlenerek daha güvenli hale getirilmesine büyük katkı sağlayacak.

Hasar modları belirleniyor

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen ve 37 ülkeden 116 katılımcı ve takımın yer aldığı Blind Prediction yarışmasında birincilik ödülünü elde eden Doç. Dr. Sadık Can Girgin, yarışma ile betonarme bir kolonun çevrimsel yükler altındaki davranış modlarının tahmin edilmesi amaçlandığını belirtti.

Girgin, yarışmanın betonarme yapıların kolon davranışları, kolonun hasar modları gibi parametreleri içerdiğini belirterek, "Yapılarımızın deprem güvenliğinin belirlenmesi için deprem performans analizleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamdaki gelişmiş sayısal modelleme çalışmalarının, özellikle betonarme elemanlarının hasar modlarının belirlenmesinde faydalı olacağını düşünüyoruz. Kesme, eğilme hasarları özellikle çok yoğun olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Girgin, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Yarışmada ortaya koyduğumuz çalışmanın daha güvenli yapıların oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Daha gerçekçi bir yaklaşımla elde ettiğimiz sonuçların yeni yapılacak yapıların da depreme dayanıklı tasarımı ile güvenliğini artıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin oldukça güncel bir deprem yönetmenliğine sahip olduğunu belirten Girgin, "30 Ekim 2020 İzmir depreminden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi olarak görev aldık, yapıları inceledik. Yaptığımız modelleme ile hasarlı yapılarda meydana gelen problemleri direkt olarak yansıtabileceğiz" açıklamasında bulundu. Girgin, söz konusu çalışmanın gelecekte göçme simülasyonları üzerinde de kullanılabileceğini, bu alanda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. - İZMİR

DEÜ'lü akademisyenin ödüllü çalışması yapıların deprem güvenliğini artıracak
DEÜ'lü akademisyenin ödüllü çalışması yapıların deprem güvenliğini artıracak

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat, Deprem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DEÜ'lü akademisyenin ödüllü çalışması yapıların deprem güvenliğini artıracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız 14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü 14:16 Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor 14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor CHP'li Neslihanoğlu'nu 13:00 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar

Son Dakika Haberleri
14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız
14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu
14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim
14:13 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem
14:12 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?
14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor
14:02 İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı
13:53 Sedat Peker savunmasını hazırlıyor! Avukatı dijital tecritinin sürdüğünü açıkladı
13:32 Ali Babacan: Türkiye, komşu ülkelerin "her şey bir lira" mağazasına döndü
13:27 Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı
Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin         
14:26
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi? Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?         
14:13
Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti         
13:21
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 14:29:43. #1.13#
SON DAKİKA: DEÜ'lü akademisyenin ödüllü çalışması yapıların deprem güvenliğini artıracak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement