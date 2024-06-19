Develi Belediyesi Önceki Dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın Anneannesi Toprağa Verildi

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın vefat eden anneannesi Emine Baldık toprağa verildi.
Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın anneannesi Emine Baldık 87 yaşında hayatını kaybetti. Baldık'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Develi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına, Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ
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