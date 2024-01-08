 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Develi'de 3 Bin Yıllık Ata Tohumundan Üretilen Gacer Buğdayı Ürünleri Kadın Kooperatifinde Üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Develi'de 3 Bin Yıllık Ata Tohumundan Üretilen Gacer Buğdayı Ürünleri Kadın Kooperatifinde Üretiliyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde 3 bin yıllık ata tohumundan üretilen gacer buğdayının unundan mantı, erişte, kurabiye gibi ürünler üreten kadınlar, hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Develi Kadın Kooperatifi, gacer unundan yapılan ürünleri tanıtarak ihracat yapmayı hedefliyor.

Develi\'de 3 Bin Yıllık Ata Tohumundan Üretilen Gacer Buğdayı Ürünleri Kadın Kooperatifinde Üretiliyor
08.01.2024 - 12:34,
Abone Ol

Kayseri'nin Develi ilçesinde 3 bin yıllık ata tohumundan üretilen gacer buğdayının unundan mantı, erişte, kurabiye gibi ürünler üreten kadınlar, hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Develi yöresine ait coğrafi işaretli gacer, kadın kooperatifinde yeniden hayat buldu. 3 bin yıllık ata tohumundan üretilmeye başlanan gacer buğdayının unundan çeşitli ürünler üreten kadınlar, kadın kooperatifiyle güçlerine güç kattı. Gacer unundan mantı, erişte, kurabiye üreten kadınlar, ev ekonomilerine de katkı da bulunuyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla açılan Develi Kadın Kooperatifinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, ihracat yapmayı amaçlıyor.

Develi Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Karadan, "Kooperatifimizde 1 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Burada unlu mamuller üzerine çalışıyoruz. Mantı, erişte gördüğünüz bu ürünleri arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Gacerli ürünlerimiz var. Burada aynı zamanda gaceri tanıtıyoruz. Gacerli kurabiyelerimiz, gacer ekmeği, unu, bulguru hepsi mevcut. Gacerin şekere, tansiyona, hazımsızlığa, kalp rahatsızlığına ve birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Halkımız da bilinçlensin istiyoruz. Gaceri dünyaya tanıtmak istiyoruz. Burada birçok bayana istihdam sağlamak ve büyümek istiyoruz. İhracat yaparak dünyaya açılmak istiyoruz. Bayanların her alanda olduğunu göstermek istiyoruz. Kadınlarımız da ayaklarının üzerinde dursunlar, özgüvenli olsunlar. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Ben bir ev hanımıydım. Şu anda elimden her iş geliyor. Her şeyi yapabilirim. Kendime özgüvenim var. Kadınlarımızda sosyalleşsinler ve çalışsınlar. Kooperatifimizle beraber buradaki kadınlarında özgüvenleri geldi, sosyalleştiler ve çok mutlular. Buraya geldiklerinde kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Evlerine de bir katkıda bulunuyorlar. En güzeli de bu" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e teşekkür eden Karadan, "Gökmen valimize çok teşekkür ederiz. Emekleri çok, desteği çok. Gerçekten hakkını ödeyemeyiz. Onu da mahcup etmeyeceğimizi düşünüyorum. Çok çalışıp onu mahcup etmeyeceğiz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz. Büyük destek veriyorlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri Valiliği, Gökmen Çiçek, Kayseri, İhracat, İhracat, Tarım, Kadın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Develi'de 3 Bin Yıllık Ata Tohumundan Üretilen Gacer Buğdayı Ürünleri Kadın Kooperatifinde Üretiliyor - Son Dakika


12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: Develi'de 3 Bin Yıllık Ata Tohumundan Üretilen Gacer Buğdayı Ürünleri Kadın Kooperatifinde Üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement