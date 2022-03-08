Develi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzellik merkezi açılışı yapıldı - Son Dakika
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Develi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzellik merkezi açılışı yapıldı

08.03.2022 15:05
Develi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzellik merkezi açılışı yapıldı

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçe protokolü ile Selda Güzellik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçe protokolü ile Selda Güzellik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Yapılan açılışa Kaymakam Aslan'ın yanı sıra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Emin Patan ve Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Demirkıran ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini kesen ilçe protokolü daha sonra işletmeci Selda Zileli'den işletmeyle ilgili bilgiler aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ruhuna uygun bir açılış yaptıklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Develi'de hizmete açılan her işletmeyi ülkemiz ve ilçemiz ekonomisine sağladığı destekten dolayı çok önemsiyorum. Açılan işletmelerin kadın girişimci olduğunda daha da çok mutlu oluyorum. İlçemiz kadınlarının hizmet göreceği böylesi nezih bir mekana ilçemize kazandırdığı için işletmeci Selda Zileli'yi tebrik ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

İlçe protokolü daha sonra geçtiğimiz günlerde Tuğba Karabulut tarafından işletilen Diyetisyen Kliniği de ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tebrikinde bulundu. - KAYSERİ

Develi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzellik merkezi açılışı yapıldı
Develi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzellik merkezi açılışı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Develi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzellik merkezi açılışı yapıldı - Son Dakika


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