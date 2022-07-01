Develi'de tayini çıkan Cumhuriyet Savcılarına veda yemeği

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı, tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Şahan Cihan Bayrakcı için veda yemeği verdi.
Yemekte, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Avcı ve Cumhuriyet Savcısı Emre Durmuş tayini çıkan Cumhuriyet Savcılarına plaket takdiminde bulundu.
Yaklaşık 3 yıldır Develi'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Şahan Bartın Adliyesine, Cumhuriyet Savcısı Cihan Bayrakcı ise Perşembe Adliyesine tayini çıktı. - KAYSERİ
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