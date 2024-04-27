Devlet desteğiyle kurulan çiftlikte kadınlar hanımağa oldu - Son Dakika
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Yerel

Devlet desteğiyle kurulan çiftlikte kadınlar hanımağa oldu

Osmaniye'de kadın girişimciler, devletten aldıkları hibe desteğiyle kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğinde süt ve süt ürünleri üretimi yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. 23 ev hanımının faaliyet gösterdiği kooperatif bünyesinde bulunan çiftlikte 10 baş süt ineği bakımı yapılıyor ve üretilen sütler peynir, çökelek ve tereyağı gibi ürünlere dönüştürülerek satışa sunuluyor.

27.04.2024 20:18  Güncelleme: 20:30
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Devlet desteğiyle kurdukları çiftlikte hanımağa oldular

OSMANİYE - Osmaniye'de kadın girişimciler, kooperatif aracılığıyla devletten aldıkları hibe desteğiyle kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Osmaniye Düziçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında 23 ev hanımı, Ticaret Bakanlığı KOOP-DES, Sanayi Bakanlığı SOGEP ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan aldıkları desteklerle kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğinde süt ve süt ürünleri üretimiyle ekonomiye katkı sunuyor. Kooperatif bünyesinde kurdukları çiftlikte 10 baş süt ineğinin bakımını yapan kadınlar, 7 kişi başladıkları yolda 23 kadınla faaliyet göstermenin ve 300 kadınında hayatlarına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kooperatifin en genç ortaklarından biri olduğunu söyleyen Mine Sina Yüksel, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşıyorum. Düziçi Kadın Kooperatifinin en genç ortağıyım, liseyi bitirdikten sonra çıktım bu maceraya aslında. Girişimcilik yapmak istedim, girişimciliğe merak sardım. Kendimi geliştirdim, bu konuda daha sonra Düziçi Kadın Kooperatifini buldum. Onlar da sağ olsunlar bana kucak açtılar, bende onların bir ortağı oldum. Şu an burada bizim hayvanlarımız da var, hayvanlarımızla ilgileniyorum. Onların yemleriyle, onların sütleriyle ilgileniyorum arta kalan zamanımızda da yukarıdaki atölyemizdeki çalışan kadınlara yardım edip destek oluyorum. Kooperatif bünyesinde 10 büyük baş hayvanımız var. Bunların sütlerini sağıyor, sütlerinden peynirler, çökelekler, tereyağı yapıyoruz ve sütlerini ayrıca evleri gezerek satıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devlet desteğiyle kurulan çiftlikte kadınlar hanımağa oldu - Son Dakika

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