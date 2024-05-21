Devlet Desteğiyle Kurulan Çilek Bahçeleri Yüzlerce Kadına İş Olanağı Sağlıyor - Son Dakika
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Yerel

Devlet Desteğiyle Kurulan Çilek Bahçeleri Yüzlerce Kadına İş Olanağı Sağlıyor

Batman'ın Sason ilçesinde devletin sağladığı hibe desteğiyle kurulan organik çilek bahçeleri, ilçedeki genç işsizlere ve yüzlerce kadına iş imkanı sunuyor. Çilek bahçeleri, gençlerin evlerinin geçimini sağlarken, kadınların da çeyizlerini düzmesine yardımcı oluyor. Çilek üretimi sayesinde batıya göçü durduran çilek bahçeleri, ilçede istihdamı artırarak gençlere kendi köylerinde iş imkanı sunuyor.

21.05.2024 20:28
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Devlet desteğiyle kurulan çilek bahçeleri yüzlerce kadına iş olanağı sağlıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde devletin sağladığı hibe desteğiyle kurulan organik çilek bahçeleri kendi memleketlerinde çalışmak isteyen ilçedeki genç işsizlere ve yüzlerce kadına iş olanağı sağlıyor.

Sason ilçesinde tütüne alternatif olarak devletin sağladığı yüzde 80 hibe desteğiyle kurulan organik çilek bahçelerinde çalışan gençler evlerinin geçimini sağlarken, kadınlar ise kızlarının çeyizlerini düzüyor.

Çilek bahçelerinin ilçede önemli bir istihdam kapısı araladığını belirten çilek işinde çalışan kadınlardan Gülçin Barış, "Bizim için ilçede iş imkanı bulmak çok iyi oldu. Bu iş sayesinde evin geçimine katkımız oluyor. Genç kızlarımızın çeyizini düzmemize yardımcı oluyor. çok güzel bir iş oldu. İnşallah ilçede daha fazla bahçe kurularak daha fazla istihdam oluşur. Bu çilek sayesinde kadınlarımız, gençlerimiz çalışmak için batıya gitmek zorunda kalmıyor" dedi.

"Çilek bahçelerinin kurulumu batıya göçü durdurdu"

Çileğin tütüne alternatif ürün olarak ilçede yaygınlaştığını belirten çilek üreticilerinden Ahmet Erdem, çilek üretimi sayesinde günde 200 işçiye iş imkanı sağladıklarını söyledi. Erdem, "Biz, bu bahçelerimizde daha önce tütün ekiyorduk. Devletin sağladığı destek sayesinde şimdi tüm bahçelerimize çilek ekiyoruz. Çilek üretimi çok iyi geliri olan bir iştir. Çilek işi, işçilerin batıya göçünü durdurdu. Gençlerimiz, kadınlarımız burada kendi ilçelerinde çilek işinde çalışma imkanı buluyor. Yaklaşık bin dekarlık bahçelerimizde günde 200 işçi çalışıyor. İlkbaharda başlayan ilk hasadımız ile çilek işi kışa kadar sürüyor. Sason çileği coğrafi işaret tescili alan bir çilektir. Devletimizin desteği sürdüğü sürece istihdam artarak devam edecektir" diye konuştu.

Sason genelinde çilek üretiminin yaygınlaştığını belirten işçilerden Burhan Tiryaki, "Sason genelinde çilek üretimi var. Çilek işinde bine yakın işçi çalışıyor. Genç işçilerin yanı sıra kadınlar ve yaşlılarda çalışabiliyor" dedi.

"Gençlerimiz kendi köyünde iş olanağına kavuştu"

Önceki yıllarda çalışmak isteyen gençlerin batıya gitmek zorunda kaldığını aktaran çilek üreticilerinden Hasan Erdem, "İlçemizden batıya sürekli iş göçü oluyordu. Çünkü buralarda iş olanağı yoktu. Devletin verdiği destek sayesinde şimdi gençlerimiz burada kalarak çalışabiliyor. Bu alanda kurduğumuz 800 dekarlık çilek bahçelerinde ilçemizdeki işçileri istihdam ederek onlara iş olanağı sağlıyoruz. Bu iş sayesinde gençlerimiz kendi ayakları üzerinde durarak ailelerine destek sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devlet Desteğiyle Kurulan Çilek Bahçeleri Yüzlerce Kadına İş Olanağı Sağlıyor - Son Dakika

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