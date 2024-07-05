Devrek Belediye Başkanı Hür Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Devrek Belediye Başkanı Hür Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Devrek Belediye Başkanı Hür Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Hür Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ulupınar, cemiyetin ilçeye, ile ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

05.07.2024 19:16  Güncelleme: 19:17
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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Hür Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar geçen yıl Devrek'te kurulan Hür Gazeteciler Cemiyetine nezaket ziyaretinde bulundu.

Beraberinde ki heyetle ilçenin Sobacılar Çarşısında ki cemiyet ofisini ziyaret eden Ulupınar, ilçedeki basın mensuplarını bir çatı altında toplayan Hür Gazeteciler Cemiyetini tebrik ederken," Böyle bir cemiyetin ilçemizde kurulması beni mutlu etti sizlerle birlikte el ele vererek ilçemizi en iyi şekilde en üst sıralara taşımak için gayret sarf edeceğimize inanıyor, cemiyetimizin ilçemize, ilimize ve yurdumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Cemiyet ziyaretinde Başkan Ulupınar'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Özcan Özmekik ve Ayhan Kazkondu ile birlikte ilçede görev yapan basın mensupları hazır bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek Belediye Başkanı Hür Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika

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