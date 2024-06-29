Devrek Belediye Hizmet Binası Yıkım İhalesi Tamamlandı

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Devrek'te depreme dayanıksız olan eski belediye hizmet binasının yıkılması için ihaleyi alan yüklenici firmaya teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Devrek Belediyesi Hizmet Binası hakkında 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce onaylanan rapor neticesinde 2023 tarihinde yıkım kararı verilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar," Geçtiğimiz günlerde Belediye Hizmet Binasının yıkım ihalesi 2886 sayılı Belediye Kanunun 35/c maddesi gereğince gerçekleştirilerek Nermanoğlu Alt Yapı Kent. Dön. Tes. İşl. San. ve Tic. Aş. Firması uhdesinde kalmıştı. Belediye Hizmet Binasının yıkım çalışmaları yüklenici firma tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından başlayacak olup, güvenlik önlemleri Emniyet Müdürlüğümüzce ve Zabıta Müdürlüğümüz tarafından takip edilecektir. Yıkım işlemi gerçekleştirilecek olan Devrek Belediyesi Hizmet Binamızın çevresinde bulunan esnaf, vatandaş ve bina sahiplerinin yıkım esnasında yaşanabilecek kaza vb. olumsuzluklara karşı önlemlerini almaları, görevli personel ve uyarıcı talimatlara uymaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi - ZONGULDAK