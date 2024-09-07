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Devrek Belediyesi Meclis Başkan Vekili Sezgin Gül kızını evlendirdi

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Meclis Başkan Vekili Sezgin Gül'ün kızının düğününde ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce davetli bir araya geldi.

Devrek Hanyanı Restaurant da organize edilen düğün merasiminde Gül ailesinin kızı Gülsevil ile Esan ailesinin oğlu Faruk'un mutlu gününde yüzlerce davetli bir araya gelerek çiftlerin mutluluğuna ortak oldular. Düzenlenen düğün merasiminde; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergiz Çelik, İl Genel Meclis Üyeleri, Devrek Belediyesi Meclis Üyeleri ile yüzlerce davetli davetli hazır bulundular. - ZONGULDAK