Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük Soruşturması: 1 Tutuklama, 1 Ev Hapsi

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta Devrek Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi kararı verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediyede usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı, eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmış, şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Tuncay Ulupınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Belediye Başkanı Bozkurt hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerden R.K. ve U.K. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken; R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.K. ve N.D. hakkında ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Adliye önünde CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve partililer hazır bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"7 kişi tutuksuz Devrek Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt'ta tutuksuz. Tuncay Ulupınar isminde çalışan tutuklandı. Tahkikat devam edecek o yüzden soğuk kanlılığımızı ve sükunetimizi koruyalım. Diğer mağdur olan arkadaşlarımız ailelerine kavuşacaklar. Sabırla bu kadar beklediğiniz için teşekkür ederiz."