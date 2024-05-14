Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde Özel Bireyler İçin Eğlence Etkinliği

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Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından özel bireyler için organize edilen etkinlikte kurumda kalan özel bireyler doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Devrek ilçesindeki Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından piknik ve eğlence organizasyonu düzenlendi. Egemenlik Mesire Alanında düzenlenmesi planlanan piknik; hava şartlarının olumsuz seyretmesi sebebiyle kurumun konferans salonunda gerçekleştrildi.

İlçe protokolü ile özel bireyler yakınlarının katıldığı programda bilmeceler ve balon patlatma yarışmaları sergilendi. 2024 Yılı Engelliler Haftası hatırası yazılı yaş pasta protokol üyeleri ve özel bireyler tarafından kesilirken, davetlilere de ikramlarda bulunuldu.

Orkestra eşliğinde doyasıya eğlenen özel bireylere zaman zaman protokol üyeleri de eşik ettiler. Programda; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Emrah Dinar, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Civelek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adil Karakaruk ve çok sayıda davetli hazır bulundu. - ZONGULDAK