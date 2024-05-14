Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Özel Bireyler İçin Eğlence Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Özel Bireyler İçin Eğlence Etkinliği

Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde Özel Bireyler İçin Eğlence Etkinliği

Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, özel bireyler doyasıya eğlendi. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen piknik ve eğlence organizasyonunda bilmeceler, balon patlatma yarışmaları ve pasta kesimi gibi etkinlikler düzenlendi.

14.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından özel bireyler için organize edilen etkinlikte kurumda kalan özel bireyler doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Devrek ilçesindeki Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından piknik ve eğlence organizasyonu düzenlendi. Egemenlik Mesire Alanında düzenlenmesi planlanan piknik; hava şartlarının olumsuz seyretmesi sebebiyle kurumun konferans salonunda gerçekleştrildi.

İlçe protokolü ile özel bireyler yakınlarının katıldığı programda bilmeceler ve balon patlatma yarışmaları sergilendi. 2024 Yılı Engelliler Haftası hatırası yazılı yaş pasta protokol üyeleri ve özel bireyler tarafından kesilirken, davetlilere de ikramlarda bulunuldu.

Orkestra eşliğinde doyasıya eğlenen özel bireylere zaman zaman protokol üyeleri de eşik ettiler. Programda; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Emrah Dinar, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Civelek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adil Karakaruk ve çok sayıda davetli hazır bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Devrek, Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Özel Bireyler İçin Eğlence Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Özel Bireyler İçin Eğlence Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement