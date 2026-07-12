Devrek Halk Oyunları Ekibi Makedonya'ya Gidiyor - Son Dakika
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Devrek Halk Oyunları Ekibi Makedonya'ya Gidiyor

Devrek Halk Oyunları Ekibi Makedonya\'ya Gidiyor
12.07.2026 21:34
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Devrek Halk Oyunları ekibi, 13-17 Temmuz 2026'da Makedonya'da uluslararası festivalde yer alacak.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Devrek Halk Oyunları ekibi çeşitli gösteriler yapmak için Makedonya'ya gidecek.

Devrek'te halk dansları alanında çeşitli gösteriler yapan 31 kişilik ekip 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılarak Türkiye'yi ve Devrek ilçesini temsil edecek. Türk halk kültürünü ve yöresel değerleri uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan topluluk, festival boyunca sergileyeceği gösterilerle Anadolu'nun zengin halk oyunları kültürünü farklı ülkelerden gelecek katılımcılarla buluşturacak.

Festival kapsamında birçok ülkeden halk dansları ekiplerinin sahne alacağı etkinlikte Devrek Halk Oyunları Topluluğu, geleneksel Türk halk oyunlarını özgün kostümleri ve başarılı performanslarıyla izleyicilerin beğenisine sunacak. Topluluk üyeleri, kültürel etkileşimi güçlendirecek etkinliklere de katılarak Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulacak. Devrek Halk Oyunları Topluluğu Hocası Nilgün Çelik nezaretinde yola çıkacak olan ekip hakkında bilgi veren Çelik," Öncelikle böyle önemli bir organizasyonda yer almaktan büyük gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için uzun süredir hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, kültürümüzü en güzel şekilde tanıtmak ve ülkemize başarıyla dönmektir." ifadelerini kullandı.

13 Temmuz'da Üsküp'e hareket edecek olan ekip, 17 Temmuz 2026 tarihinde festival programının tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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