Devrek'te 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devrek'te 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi

Devrek\'te 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi
16.07.2026 00:35  Güncelleme: 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek Kaymakamlığı'nca düzenlenen 15 Temmuz anma programında şehit kabirleri ziyareti, camilerde Kuran tilaveti ve Mevlid, Belediye Bandosu eşliğinde yürüyüş, Cumhuriyet Alanında konuşmalar, şiirler, ilahi ve türküler seslendirildi. Yoğun katılımlı etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve dualarla sona erdi.

Devrek Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Gündüz kuşağında yer alan programda Cumhuriyet Alanında açılan İrade Bizim Zafer Bizim temalı şehitleri anma fotoğraf sergisinin açılması ile başlandı.

Kaymakam Onur Alp Bıçakçı nezaretinde ki heyet tarafından Ahmetoğlu Köyünde kabri bulunan Şehit Birol Göktepe ve yine aynı köyde Şehit bulunan Seyhan Göktepe'nin kabristanları ziyaret edilerek din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi. Öğlen namazı öncesinde ise vatandaşlar ve protokol tarafından yoğun katılımın sağlandığı Merkez İbrahim Ağa Cami dahil olmak üzere ilçe merkezinde ve köylerde ki camilerde hayata geçirilen Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunması ve Mevlidi Şerif okunması ile gündüz programı sona erdi.

Akşam namazının ardından organize edilen ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinliklerde ise Belediye Bandosu eşliğinde Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Alanında sona erdi.

Cumhuriyet Alanında ki programlara saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlanırken, din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunması, protokol tarafından gecenin anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, iki öğrenci tarafından şiirlerin okunmasının ardından Devrek Kızılay Temsilciliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından programda yer alan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Alanda belediyeye ait led ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterileri gerçekleştirildi ve Devrek İlçe Müftülüğü İlahi Korosu tarafından hazırlanan İlahilerin okunması akabinde Devrek İlçe Müftülüğü bünyesinde oluşturulan ilahi korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev ekranda canlı olarak halka sesleniş konuşmalarının izlenmesinden sonra İlçe Müftüsü Murat mutlu tarafından kapanış duasının yapılması ve salaların okunmasından sonra etkinlikler son buldu

Düzenlenen anma organizasyonuna; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'te 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
00:01
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 01:46:05. #7.12#
SON DAKİKA: Devrek'te 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.