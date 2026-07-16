Devrek\'te 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi

Devrek Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Gündüz kuşağında yer alan programda Cumhuriyet Alanında açılan İrade Bizim Zafer Bizim temalı şehitleri anma fotoğraf sergisinin açılması ile başlandı.

Kaymakam Onur Alp Bıçakçı nezaretinde ki heyet tarafından Ahmetoğlu Köyünde kabri bulunan Şehit Birol Göktepe ve yine aynı köyde Şehit bulunan Seyhan Göktepe'nin kabristanları ziyaret edilerek din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi. Öğlen namazı öncesinde ise vatandaşlar ve protokol tarafından yoğun katılımın sağlandığı Merkez İbrahim Ağa Cami dahil olmak üzere ilçe merkezinde ve köylerde ki camilerde hayata geçirilen Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunması ve Mevlidi Şerif okunması ile gündüz programı sona erdi.

Akşam namazının ardından organize edilen ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinliklerde ise Belediye Bandosu eşliğinde Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Alanında sona erdi.

Cumhuriyet Alanında ki programlara saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlanırken, din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunması, protokol tarafından gecenin anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, iki öğrenci tarafından şiirlerin okunmasının ardından Devrek Kızılay Temsilciliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından programda yer alan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Alanda belediyeye ait led ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterileri gerçekleştirildi ve Devrek İlçe Müftülüğü İlahi Korosu tarafından hazırlanan İlahilerin okunması akabinde Devrek İlçe Müftülüğü bünyesinde oluşturulan ilahi korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev ekranda canlı olarak halka sesleniş konuşmalarının izlenmesinden sonra İlçe Müftüsü Murat mutlu tarafından kapanış duasının yapılması ve salaların okunmasından sonra etkinlikler son buldu

Düzenlenen anma organizasyonuna; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. - ZONGULDAK