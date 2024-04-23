Devrek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Devrek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Devrek\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Devrek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Kutlamalara Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:43
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Devrek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içerisinde kutlandı

Çocuk Bayramı kutlamalarına Cumhuriyet Alanında bulunan anıta çelenk sunum programı ile başlandı. Ardından saygı duruşu ve Devrek Belediye Bandosunun eşliğinde İstiklal Marşı okunması ile sona erdi. İlçe stadında gerçekleştirilen etkinliklerde ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra programa katılan öğrenciler tarafından şiirler okundu ve diğer öğrenciler tarafından gösteriler sergilendi. Kutlamalarda resim, şiir, kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından takdimin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı sona erdi.

Düzenlenen kutlama programına; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, şube müdürleri, öğretmenler, daire müdürleri, askerler, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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