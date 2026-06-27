Devrek Belediyesi tarafından hazırlanan aşure gününde protokol vatandaşlar bir araya geldi.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediye tarafından hazırlanan aşure gününde protokol vatandaşlar bir araya geldi.
Devrek Cumhuriyet Alanında Cuma namazının ardından düzenlenen program Devrek Müftü Vekili Cihan Can tarafından yapılan dualar eşliğinde start aldı.
Muharrem ayı nedeniyle organize edilen etkinlik protokol üyelerinin ve vatandaşların büyük ilgi gösterirken, katılımcılar maneviyatı doyasıya yaşarlarken, davetlilere yaklaşık 7 bin kişilik aşure ikramında bulunuldu
Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve yüzlerce vatandaş katıldı - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Devrek'te aşure programı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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