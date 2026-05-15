Devrek’te Gençlik Haftası Etkinlikleri

Devrek'te düzenlenen Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler davetliler tarafından beğeni ile izlendi.

Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Başdağ tarafından anıta çelen sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından sergilenen folklor gösterilerinin ardından yine öğrenciler tarafından gerçekleştirilen spor gösterilerinden sonra program sona erdi. - ZONGULDAK