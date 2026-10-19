Devrek\'te Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve kahvaltı programıyla kutlandı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara Cumhuriyet Alanında bulunan anıta Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı tarafından çelenk sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından davetlilere hitap eden Devrek Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı, "Muhtarlık müessesinin kuruluş gününün 19 Ekim 1829 tarihi olduğu 2. Mahmut'un fermanı olarak Osmanlı arşivinde belirtilmiştir. 9 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan bir genelge ile "Muhtarlar Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla da bu yıl muhtarlar gününün 11. yılını kutlamaktayız. Bu günün "Muhtarlar Günü" ilan edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Federasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel yönetimler gerek demokratik hayatta oynadıkları roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri sorumluluklar sebebi ile yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir. Muhtar kelime anlamı itibariyle Türk toplumunun tarihsel ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle de söz sahibi, seçilmiş eren, ihtiyar anlamları taşımaktadır. 5493 sayılı belediyeler kanununun 9. Maddesinin f bendi değiştirilerek, muğlak ifadelerin yerine daha net ve bağlayıcı ifadeler kullanılmalıdır. 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılarak adres kayıt sistemi yeniden düzenlenmelidir. Muhtarların mahallerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılmaları sağlanmaları ve bu komisyon kararlarında da oy kullanma hakları olmalıdır. Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 195 yıllık bir tarihe sahiptir. Kurum genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü görevi üstlenen bir birimdir" diye konuştu.

Kutlamaların ardından kaymakamlık tarafından mahalle ve köy muhtarları için Öğretmenevinde kahvaltı programı düzenlendi. Programa; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Beldesi Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, İl Genel Meclis Üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katılırken, programın ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinden sonra program sona erdi.