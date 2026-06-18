Devrek\'te Neşeli Şenlik

Devrek'te düzenlenen ve Rosak Derneği tarafından hayata geçirilen şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde gerçekleştirilen "Şenlik" kapsamında ki eğlence programında Devrekli ve Çaycumalı hanımlar sergiledikleri darbuka şov ve halk oyunları ile vatandaşlara neşeli dakikalar yaşattılar. Devrek Rüştü Onur Kültür ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve Cumhuriyet Alanında düzenlenen eğlence etkinliğinde Çaycuma'dan 35 Devrek'ten ise 25 bayan programda yer aldılar. Halk Oyunları Şefi Nilgün Çelik nezaretinde gerçekleştirilen organizasyonda ülkenin çeşitli yörelerden halk oyunları sergilenirken,, bayanlar tarafından çalınan darbukalı oyun havalarında davetliler oynayarak günün streslerini üzerlerinden atmanın tadını çıkardılar.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Çaycuma Halk Oyunları Şefi Nilgün Çelik, "Öncelikle arkadaşlarımıza günün sıcak saatlerinde gösterdikleri performanslarından dolayı hepsine de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Devrek Rosak Derneği ve Çaycuma Halk Oyunları Derneği olmak üzere katkı sunan herkesi yürekten kutluyor, kültürümüze sahip çıkan bu değerli çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz. İki kardeş ilçe tarafından düzenlemiş olduğumuz muhteşem şenlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Amacımız, kültürümüzü, geleneklerimizi ve yöremizin değerlerini yaşatmaktır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm yönetici, eğitmen, oyuncu ve gönüllülere gönülden teşekkür ederiz. Halk oyunlarının coşkusu, dostlukların sıcaklığı ve birlik beraberlik ruhunun en güzel şekilde hissedildiği bu şenlik, hepimizin hafızasında unutulmaz anılar bıraktığına inanıyorum" dedi. - ZONGULDAK