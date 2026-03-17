Devrek'te Sokak İftarı Dayanışması

17.03.2026 23:06
Devrek'te esnafların düzenlediği sokak iftarında 200 kişi bir araya gelerek Ramazan'ı kutladı.

Devrek'te esnaflar arsında düzenlenen sokak iftarında vatandaşlar ve esnaf bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde esnaflar arasında düzenlenen sokak iftarında vatandaşlar ve esnaflar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilendi.

İlçenin Mekekler Sokağı esnafları tarafından organize edilen sokak iftarında yaklaşık 200 kişi bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadılar.

Aynı zamanda da Ramazan ayının son sokak iftarı olduğunu belirten esnaflar," Ramazan ayının son iki günü nedeniyle sokakta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımızla ve vatandaşlarla birlikte bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini gerçekleştirmeye çalıştık. Bu davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize ve organizasyona katkıda bulunan tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul etsin" diye konuştular.

Kendileri için sokak iftarı düzenleyen esnafa teşekkür eden davetliler ise," Allah esnaf kardeşimizden razı olsun bizi böyle mübarek bir akşamda esnaf sakinleri olarak güzel bir iftar programını hep birlikte hayata geçirmiş olduk" diye konuşurlarken, iftar saatine kadar Merkez İbrahim Ağa Cami Görevlileri Murat Badur ve Yunus Emre Çayıroğlu tarafından icra edilen Kur'an-ı Kerim Tilaveti programa ayrı bir hava katarken, davete katılan misafirler de hep birden yapılan dualara iştirak ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Zonguldak, Kültür, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
