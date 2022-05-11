Devrekani'de Anneler Günü programına yoğun ilgi - Son Dakika

Devrekani Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü'nde düzenlenen eğlence programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Devrekani Belediyesi Anneler Günü'nde eğlence programı düzenlendi. Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2,5 saat süren programda müzik grubu şarkılarla vatandaşları eğlendirdi. Etkinlikte yoğrulan çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi.

Programda konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç "İlçemize her alanda yatırımlarımızı sürdürürken sosyal faaliyet organizasyonlarımızı da düzenlemeye devam ediyoruz. Anneler Günü'nde düzenlediğimiz özel eğlence programımıza yoğun bir katılım oldu. Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşan annelerimize de Allah'tan rahmet, hayattaki annelerimize sağlıklı mutlu huzurlu bir yaşam diliyorum. Etkinlik programımıza katılanlara, katkı ve destek verenlere, emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU