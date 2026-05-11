Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Satılmış Pürcü(73) son yolculuğuna düzenlenen askeri törenle uğurlandı..

Pürcü için İbrahim Ağa Caminde kılınan ikindi namazının ardından askeri tören düzenlendi. Organize edilen cenaze merasimine Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Kıbrıs Gazileri, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

2 çocuk sahibi olan Kıbrıs Gazisi Satılmış Pürcü İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından merkez şehir kabristanında toprağa verildi. - ZONGULDAK