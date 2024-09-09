Devrek'te Emniyete Saldırı Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrek'te Emniyete Saldırı Kınandı

Devrek\'te Emniyete Saldırı Kınandı

Devrekli Muhtarlar Derneği, Devrek Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ekiplere karşı yapılan saldırıyı kınadı. Dernek başkanı, saldırıyı şiddetle kınayarak emniyet güçlerine desteklerini belirtti. İlçe Kaymakamı da saldırıyı affedilemez olarak nitelendirdi ve bundan sonra benzer olayların yaşanmamasını umduğunu ifade etti.

09.09.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde Devrek Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ekiplere karşı yapılan saldırı kınandı.

Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde Devrek'te meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ekiplere karşı yapılan saldırı kınandı. Dernek olarak İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice'ye ziyarette bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı şöyle dedi:

"Dernek üyeleri olarak bölgemizde ve ülkemizin herhangi bir yerinde emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar, toplumumuzun güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan emniyet mensuplarımıza ve onların temsil ettiği değerlere yapılan birer saldırıdır. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye yönelik bu tür alçakça eylemler, asla amacına ulaşamayacak ve birliğimizi bozmak isteyenlere karşı her zaman dik duracağız. Devrekli Muhtarlar Derneği olarak emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Kaymakam Evlice ise," Emniyet güçlerimize yapılan saldırı asla affedilemez. Bu tür saldırılar kim veya kimler tarafından gelirse gelsin bunun affedilir bir tarafı olması mümkün değildir. Konu yargıya intikal etmiştir. Umarız bundan sonra ilçemizde bu tür olaylar vuku bulmaz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Devrek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'te Emniyete Saldırı Kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı
16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: Devrek'te Emniyete Saldırı Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement