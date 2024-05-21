DHMİ'nin 91. Kuruluş Yıl Dönümü Erzurum Havalimanı'nda Kutlandı - Son Dakika
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DHMİ'nin 91. Kuruluş Yıl Dönümü Erzurum Havalimanı'nda Kutlandı

DHMİ\'nin 91. Kuruluş Yıl Dönümü Erzurum Havalimanı\'nda Kutlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 91. Kuruluş Yıl Dönümü, Erzurum Havalimanı ve diğer tüm havalimanlarında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. DHMİ'nin görevleri hakkında bilgilendirme yapılan törende, Türk havacılığına hizmet veren 50'den fazla havalimanı vurgulandı. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hüseyin Keskin, kuruluşun 91. yılını kutlayarak, DHMİ'nin Türkiye'nin uluslararası havacılıkta önemli bir aktör olduğunu belirtti.

21.05.2024 15:14
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Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 91. Kuruluş Yıl Dönümü ülkenin tüm havalimanlarında olduğu gibi Erzurum Havalimanında da bir dizi etkinliklerle kutlandı. Havalimanı bayraklar ve posterlerle süslendi.

Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı. Törene katılan misafirlere DHMİ'nin yaptığı görevler anlatıldı.

Türkiye sınırları içindeki havalimanlarının işletilmesi ve Türk hava sahasındaki trafiğin düzenlenmesi ve denetimiyle görevli kamu iktisadi kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren kurum işletmesindeki 50'den fazla havalimanı ile Türk havacılığına hizmet veriyor.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hüseyin Keskin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 91'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Keskin, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ortak akıl ve ekip ruhuyla ortaya koyduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri ve havalimanlarımızda sunduğumuz üstün hizmetlerimizle ülkemizi dünya sivil havacılığının lideri haline getiren kuruluşumuzun 91'inci yılını idrak etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. DHMİ kurulduğu 20 Mayıs 1933 tarihinden bu yana sivil havacılığımızın gelişiminde öncü kuruluş olmuş, ülkemizin değerlerine değer katan proje ve hizmetleriyle Türkiye'nin uluslararası havacılıkta söz sahibi, önemli bir aktör olarak konumlanmasına büyük katkı sağlamıştır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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