Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu İnşaatını İnceledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur\'an Kursu İnşaatını İnceledi

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Hasan Güneş, kursun tamamlandığında 12 sınıf ve 150 yatak kapasitesine sahip olacağını, ayrıca kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu ve el sanatları atölyesi gibi imkanlar sunacağını belirtti. İşliyen, kursumuzun en kısa sürede tamamlanacağına inandığını ve emeği geçenlere teşekkür etti.

27.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kur'an Kursu inşaatı hakkında Doç. Dr. İşliyen'e bigi veren İl Müftüsü Hasan Güneş, tamamlandığında 12 sınıf ve 150 yatak kapasitesine sahip olacağını, ayrıca öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmeleri için kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu ve el sanatları atölyesi bulunacağını aktardı. Başkan Yardımcısı İşliyen, "Aydınlı Hafızlarımızın yetişeceği Kur'an Kursumuz inanıyorum ki en kısa sürede tamamlanacaktır. Emeği geçenlere ve hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu İnşaatını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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