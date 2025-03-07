Dicle'de Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Dicle'de Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Dicle\'de Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Hz. Muhammed'e ait kutsal emanetler salavatlarla ziyarete sunuldu.

07.03.2025 10:50
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesine getirilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, salavatlarla ziyarete açıldı.

Dicle merkez Bağlar Cami İmam Hatibi Eyyüp Bulut ve Dicle Risali Nur Medresesi, Ramazan ayında Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerifi'nin ilçeye getirilmesine vesile oldu. Bağlar Cami'sinde ziyarete açılan Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, ziyaretçi akınına uğradı. Camiye gelenler salavatlar eşliğinde Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerifi ziyaret etti.

Cami İmamı Eyyüp Bulut, "Mübarek Ramazan ayında hem maddi hem manevi cihetiyle Peygamber Efendimizi anmak, sünnetini yaşamak, O'nu anmaya ve anlamaya vesile olan her türlü olgu ile aşkı Muhammedi canlandırmak, ziyade etmek ve Allah'ın en sevdiği örnek zata yaklaşmak ve benzemek her müminin en büyük vazifesi ve temennisidir. Bölgenin en fakir ve alt statüsünden sayılan Veysel Karani Hazretleri gibi bizleri de emaneti Resulullah ile şereflendiren Allah'a hamdolsun. Bu Allah'ın lütfudur" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dicle'de Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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